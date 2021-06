Jhon Mario Ramírez, exfutbolista e ídolo de Millonarios, murió este sábado por COVID-19 y la noticia golpeó de forma contundente al entorno del fútbol colombiano. Durante las últimas horas han sido numerosos los mensajes dedicados a él, tanto por parte de exfutbolistas, periodistas, equipos de fútbol e hinchas de lo recuerdan de la mejor manera.

Ramírez hizo parte de varios medios de comunicación durante el último año. El bogotano se desempeñó durante algunos meses como panelista del programa ‘Saque Largo’, de Win Sports, y fue justo allí donde se dio su última aparición pública. Fue el 21 de mayo, cuando se despidió de sus compañeros entre lágrimas de felicidad porque Patriotas de Boyacá lo había contratado como técnico y podría cumplir su sueño de estar a cargo de un equipo de la primera división.

Los integrantes del programa de análisis de ese canal deportivo no ocultaron la tristeza que los invade luego de que se conociera la partido del exfutbolista. El conductor ‘Saque Largo’, Eduardo Luis, no pudo contener el llanto luego de ver el video con el que inició la emisión de este sábado, en homenaje a Ramírez.

Apenas se terminó el video, el relator trató de iniciar con su conducción, pero tuvo complicaciones para hacerlo por lo conmovido que se encontraba.

“Perdón… (suspiro). Hola a todos, como están. Perdón. Un abrazo para todos, saludos (suspiro)… arrancamos con el video de nuestra producción, las imágenes de nuestro amigo Jhon Mario… y es difícil, muy difícil, porque hace un mes estábamos sonriendo en el set de Saque Largo, felices porque nuestro amigo Jhon Mario Ramírez se iba a ser feliz, a cumplir su sueño de dirigir en primera división“, expresó con voz entrecortada el periodista.

El narrador aprovechó la oportunidad para hacer una reflexión dirigida a todas las personas que estaban viendo el programa. “Ver que ese sueño no se hace realidad, porque así es la vida, no deja de golpearte. Quiero enviarle un abrazo a la familia de Jhon Mario, a los hinchas de Jhon Mario. A todos ustedes, perdonen. Abracen a quien aman, díganle que lo aman, porque la despedida de Jhon Mario no es más que la fragilidad de la vida“, aseguró.

Por último, Eduardo Luis trató de explicar lo mucho afectaba la muerte de Jhon Mario a los integrantes del canal.

“Estamos muy golpeados en Win Sports. Es una persona que en pocos meses nos enseñó tanto de la vida, nos enseñó a amar a Dios. Es una de las despedidas más duras que he tenido al aire y perdonen. Hace un mes estaba el set lleno de vida y felicidad, y hoy no está con nosotros. Qué momento tan duro”, concluyó.

Este es el homenaje que le rindió el canal deportivo a Ramírez y el momento en el que Eduardo Luis le dedica unas sentidas palabras, en medio del llanto: