En una entrevista con el programa ‘Fantino a la tarde’, Suárez manifestó que Diego Armando Maradona fue estafado en Bolivia después de jugar un partido de exhibición en el año 2003, cuando su situación financiera no era buena.

“Lo contrataron en un mal momento. Tuve que ir a buscarlo porque no tenía plata para volver. Lo llevaron para hacer un partido homenaje y no le pagaron un peso. Quedó tirado”, afirmó inicialmente.

El empresario argentino, de igual manera, agregó en el espacio televisivo que al campeón del mundo en México 1986 las personas que lo llevaron a ese país le quisieron pagar con drogas lo que le debían por el juego.

“A Maradona le quisieron pagar con falopa [cocaína], pero no aceptó y por eso lo dejaron botado en un hotel. Me llamó por teléfono desde allá y me dijo: ‘podes venir, no tengo palta para volver’”, relató.