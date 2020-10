El ‘escarabajo’ se cayó en terreno con pequeña tendencia al ascenso mientras integraba el lote principal y la lluvia comenzaba a aparecer.

Por fortuna, se logró reincorporar y con la ayuda de sus compañeros de escuadra pudo volver al lote, pese a que se retorció del dolor y tuvo que ser atendido por los médicos de la carrera. Incluso, alcanzó a perder más de un minuto.

El incidente se produjo cuando los pedalistas iniciaban la subida a un premio de montaña de tercera categoría, por lo que la velocidad no era alta.

Daniel Felipe Martínez tomó la partida en la Vuelta a España 2020 en condición de jefe de filas del Education First, motivo por el que 4 de sus gregarios se quedaron con él.

Caída para @danifmartinez96, que trata de reincorporarse al grupo / Martínez @EFprocycling is fighting back after that crash

