Después de una durísima jornada, que tuvo cuatro puertos de montaña (uno de primera categoría), el pedalista del Jumbo Visma se convirtió en el primer líder de la clasificación general de la Vuelta a España 2020.

Primoz Roglic, vigente campeón de la competencia ibérica y subcampeón del Tour de Francia 2020, atacó en los últimos metros al grupo de favoritos y cruzó la línea de meta en solitario, logrando así su primera victoria de etapa.

Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), por su parte, fue el mejor colombiano de la jornada y terminó en la cuarta posición, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Team) llegó en el segundo lugar.

Aunque sufrió una fuerte caída, Daniel Felipe Martínez (EF Education First) pudo finalizar la fracción. Sin embargo, el cundinamarqués perdió tiempo importante (4:39) con respecto al corredor esloveno.

🏁 Etapa 1 – Stage 1 | #LaVuelta20

😖Caída para @danifmartinez96, que trata de reincorporarse al grupo / 🇬🇧 Martínez @EFprocycling is fighting back after that crash

