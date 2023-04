Apenas iniciaba el mes de octubre de 2022 y todos esperaban que Luis Díaz siguiera adaptándose y acompañando a Mohamed Salah en el ataque del Liverpool, buscando cerrar su primer año en Inglaterra en la mejor forma. Pero la lesión que sufrió en el partido contra Arsenal frustró los planes y se convirtió en una pesadilla.

Aunque se pensaba que en el inicio de 2023 iba a volver al campo, y hubo intentos para que así fuera, la rodilla del colombiano no respondió bien y tuvo que esperar más días para volver a entrenar con normalidad. El nuevo plazo era entre marzo y abril, por lo menos para que estuviera en acción normal y con minutos en cancha.

Klopp, que llevó ante los medios de buena forma el regreso de ‘Lucho’, lo convocó para el duelo contra Leeds del 17 de abril, los ‘reds’ necesitaban ganar para no despegarse de la línea de los que clasifican a competencias europeas en 2023-24. Y aunque no fue inicialista, a falta de diez minutos para el final y con goleada a favor, el técnico alemán le dio entrada a Díaz e ingresó por Cody Gakpo.

El ingreso de Luis fue celebrado de gran forma por los hinchas, que a pesar de estar de visitantes, recibieron al habilidoso extremo con aplauso y reconocimiento. Rezo, mirada al cielo y sonrisa; la imagen que dejó este día especial para el guajiro.

