Todas las miradas de los aficionados colombianos apuntan hoy a la Premier League, donde se espera la reaparición de Luis Díaz luego superar una lesión de rodilla que lo alejó de la competencia durante seis meses. Su equipo, Liverpool, visita desde las 2:00 p.m. (hora colombiana con señal por ESPN y Star+) a Leeds United, en el que milita Luis Sinisterra, otro habitual en el seleccionado tricolor.

El último partido que jugó el guajiro con los Reds fue el 9 de octubre de 2022, ante Arsenal (ganó 2-3), por la décima fecha del torneo inglés. Ese día, tras recibir un golpe en la rodilla izquierda, el extremo salió lesionado. Luego de intentar recuperarlo mediante fisioterapia, Lucho recayó y terminó en el quirófano.

La espera se hizo larga y Díaz no pudo participar en con Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones, en la que fue eliminado por el Real Madrid.

(Vea también: Luis Díaz, que regresa en Liverpool, destacó qué le dieron por nominación al Balón de Oro)

Aunque la ilusión de los colombianos es ver al número 23 desde el inicio ante Leeds, el técnico Jürgen Klopp se mostró cauto en la rueda de prensa antes del partido en el Elland Road.

Aseguró que Díaz estuvo completamente normal en los entrenamientos y que si no pasaba nada, estaría en la plantilla. Sin embargo, a juzgar por sus respuestas, no sería titular. “Está absolutamente bien, no perdió sus habilidades, eso es bueno, pero como dije, tenemos que ver cómo, paso a paso, podemos traerlo de vuelta al equipo”.

Hasta ahora van 29 partidos entre ambos por la Premier, con 17 triunfos de Liverpool (5 empates y 7 derrotas), según datos del club. El conjunto de Klopp está invicto las últimas 7 visitas a ese predio por todas las competiciones.