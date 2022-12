Como es habitual, Viera Vidente, tarotista de origen dominicano, realizó una nueva lectura, con base en las cartas, a una celebridad latinoamericana. En esta oportunidad, y tras la insistencia de sus seguidores, Viera decidió analizar qué le deparará en el 2023 a Lionel Messi, el capital de la Selección Argentina de Fútbol.

El amor, la economía, el trabajo, la salud y su matrimonio, por tan solo mencionar algunos, fueron los aspectos que viera visualizó en su lectura.

“Argentina estaba destinada a ganar el Mundial de futbol Qatar 2022; sí, fueron varias las personas que no querían que eso pasará, pues no les convenía, pero el Dios de la vida todo lo puede, y hoy día miren los resultados (…) La capa que le dio ese señor a Messi va a traer consecuencias muy fuertes, no estoy diciendo que sean malas, pero todo acto tiene una consecuencia y ustedes serán testigos de eso”, afirmó Viera Vidente.

Así mismo, la tarotista señaló que Messi se siente muy cansado y ha pensado en retirarse, pues según la experta, en estos momentos, el 10 de la Selección Argentina solo quiere compartir calidad de tiempo con sus tres hijos y su esposa.