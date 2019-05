View this post on Instagram

El papá de John Viáfara dio grandes revelaciones sobre lo que está pasando con su hijo, preso por presunto tráfico de drogas y solicitado en extradición por hechos relacionados. . Según Elier Viáfara el exfutbolista compartió prisión con Jesús Santrich, quiere irse a Estados Unidos a demostrar su inocencia y solo una vez ha podido ser visitado por su familia por falta de dinero. . . . . . . . . . #JhonViafara #Extradicion #LaRed