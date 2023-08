El tercer día de competencia en la Vuelta a España 2023 tuvo como particularidad la aparición de las grandes elevaciones con el primer arribo en alto.

Fue así como el espectáculo de los escaladores se robó el ‘show’ aunque con cierta dosis de preocupación y de nerviosismo, pues cuando la etapa ya había arrancado pasó un vendaval que echó todo al piso en el sitió de arribo.

Las vallas que marcan el camino y el decorado en general fue afectado por la fuerte corriente de viento que pasó por el lugar y que amenazaba con perjudicar el normal desarrollo de la fracción.

De hecho, el medio Eurosport publicó las imágenes y advirtió:

Por fortuna, el clima mejoró y cuando la caravana ciclística entró al principado de Andorra procedente de la localidad catana de Suria, el cielo se despejó y el público pudo tomar posición.

Al final, la llegada de los favoritos fue todo un espectáculo, con el belga Remco Evenepoel, actual campeón, imponiéndose con autoridad.

Este martes 29 de agosto continuará la acción con un trayecto de 184 kilómetros entre Andorra la Vella y Tarragona que tendrá dos altos de tercera categoría y llegada en terreno plano.

En video, las imágenes que alcanzaron a encender las alarmas:

