“Con una gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tijl De Decker, tras su accidente ocurrido el miércoles”, escribió la formación en X (antiguo Twitter).

“El equipo tiene el corazón hecho pedazos por esta noticia y envía todo su amor y pensamientos a la familia y seres queridos de Tijl en este periodo increíblemente difícil”, agregó la escuadra para la que corría el ciclista, quien había firmado su primer contrato como profesional el pasado mes de julio.

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.

The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ❤️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF

— Lotto Dstny (@lotto_dstny) August 25, 2023