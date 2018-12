Carlos Antonio Vélez indicó en ‘Palabras mayores’, programa de la emisora Antena 2, que las causas por las que José Pékerman renunció a la posibilidad de llegar a Boca pasaban porque no le gustaba trabajar y que así lo expresó ante sus colegas argentinos.

“Di 3 razones que yo no había ventilado en Colombia. Pero como me llamaron de 3 medios en Argentina, allá sí las ventilé”, apuntó inicialmente.

“Primero, les dije que como en Boca, según me cuentan, Christian Bragarnik maneja todos los negocios, la cabida de Pascual Lezcano [yerno y empresario de Pékerman] es imposible y mientras Pascual no encaje, va a ser difícil que José acepte”, señaló.

“Segundo, les dije que en los clubes hay que trabajar todos los días y si el amigo [Pékerman] aquí, con 6 partidos al año, difícilmente trabajaba, pues hombre… Él está en una zona de confort desde hace tiempo y en un club como Boca se van a dar cuenta rapidito que no es el hombre de trabajo que necesitan. Entonces, va a tener que hacer algo que en los últimos 6 años no hizo, ponerse a trabajar, y será muy complicado que vaya a cambiar”, agregó.

Y por último, expuso: “En Colombia había una prensa entregada a él en un 80 o 90 %, que no le escrutaba nada, que no le enjuiciaba ni le señalaba nada, que le permitía absolutamente todo. En cambio, en Argentina va a tener ojos encima, gente que cuestione y eso lo va a poner en evidencia muy pronto. Ese ambiente no le gusta, a él le gusta el confort de toda la gente diciéndole ‘sí señor’, que fue lo que pasó en los últimos 6 años en Colombia, salvo honrosas excepciones entre las que me cuento”.

