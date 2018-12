Sin embargo, José Pékerman fue sincero con Nicolás Burdisso, nuevo director deportivo de Boca, y le confirmó este miércoles que no le atraía ser el nuevo entrenador de uno de los equipos más grandes del continente, informó el diario Olé de ese país.

Así las cosas, Pékerman confirmó que no está desesperado por firmar cuanto antes un contrato con un equipo o selección, después de que terminara su vínculo con la Selección Colombia en los primeros días de septiembre.

Ante la negativa del técnico de 69 años, que llevó a Colombia a dos mundiales, el entrenador que le interesa a la dirigencia de Boca Juniors es Gustavo Alfaro, quien actualmente entrena a Huracán de Argentina y ocasionalmente se desempeña como analista de las transmisiones de fútbol del Canal Caracol.

La posibilidad de que Alfaro acepte dirigir a Boca no está tan clara. La semana pasada, el entrenador de Huracán confesó que no le seducía esa hipotética oferta porque aún había un técnico a cargo (Barros Schelotto). Sin embargo, hay una puerta de salida que se vislumbra en el panorama: si los directivos de Huracán no refuerzan el equipo en las próximas semanas como Alfaro quiere, el técnico daría un paso al costado.