El Junior de Barranquilla quedó eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana y a Iván René Valenciano se le acabó de una vez por todas la paciencia con Luis Amaranto Perea. Directamente, el ‘bombardero’ le pidió al entrenador que se vaya cuanto antes del equipo de sus amores, porque está convencido de que no tiene la capacidad para remontar el mal presente que atraviesa el club.

El exgoleador se refirió al tema esta tarde, en el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio. Valenciano confesó que está cansado de ver al Junior eliminado en todos los torneos que disputa. El equipo costeño suma siete eliminaciones consecutivas en torneos locales e internacionales, una racha que tiene desesperados a sus aficionados.

“No hay excusa. El equipo de Amaranto juega horrible. Es un entrenador que está en un equipo que ha quedado siete veces eliminado. Su equipo juega mal. Díganme si hay una manera de que Amaranto Perea tenga la capacidad para poner al Junior en una regularidad, que sea un equipo candidato y que siempre va a jugar de una maneral, que agrade”, expresó bastante molesto el exdelantero costeño.

Pero la parte más fuerte del comentario de Valenciano vino a continuación, cuando le pidió al técnico que se vaya a dirigir a un equipo de la ‘B’ como Leones y que cuando gane algo con un club de ese nivel ahí si vuelva a estar al frente de un conjunto grande.

“Estoy cansado y molesto de escuchar a todo el mundo decir que Amaranto, que Amaranto, que Amaranto. No, no, no. Amaranto, váyase y dirija otra vez a Leones, y aprenda. Y si sale campeón con Leones, venga y coja a un equipo grande. ¿Tenemos que darle más tiempo? Lleva 303 días dirigiendo al Junior. ¡303! Es culpa de los directivos porque no lo echan y no le da gusta a la gente. Estoy cansado”, concluyó el ‘bombardero’.

Todo parece indicar que los directivos del Junior le darán una última oportunidad a Perea y lo mantendrán en el banquillo tiburón durante lo que queda de la liga colombiana. Por obvias razones, lo único que salvará al técnico de ser despedido es que sea campeón en diciembre. Una octava eliminación lo condenará a quedar desempleado.

A continuación, el audio del duro comentario que protagonizó Valenciano contra el técnico del Junior: