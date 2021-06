Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández aseguró este martes que no entiende por qué no la han citado al combinado nacional puesto que ha hecho los méritos suficientes para ser llamado, por encima de otros jugadores.

“No sé qué tenga que hacer para estar ahí. Al final, si tú miras estoy en España hace cuatro años en primera división. Sin embargo, convocan a los de Estados unidos y México. No es por desprestigiar ni nada, pero son niveles diferentes”, precisó.

Este miércoles, el exfutbolista del Junior de Barranquilla mostró su desacuerdo con las palabras que mencionó Hernández y aseguró que no tiene el nivel para ser convocado a la Selección Colombia, ya que su rendimiento así lo demuestra.

“Definitivamente uno no entiende a los jugadores de fútbol. Que hable menos y meta más goles. Si usted mete goles, téngalo por seguro que lo van a llamar. Dos goles en 23 partidos, no sirve, para la Selección, no sirve”, indicó en ESPN.