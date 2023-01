Quien fuera el hombre más rápido del mundo y múltiple campeón olímpico, Usain Bolt, estaría a punto de perder los que serían los ahorros de su retiro, una suma cercana a a los 10 millones de dólares que invirtió en la empresa jamaicana de inversiones Stocks and Securities Limited (SSL) por un esquema de fraude.

Bolt, retirado de las pistas desde 2017, indicó en sus redes sociales que tiene miedo de que nunca pueda recuperar ese dinero supuestamente robado de una cuenta personal y que, aparentemente, solo le quedan 2.000 dólares del monto millonario que comenzó a depositar en el año 2012 y del que nunca, según aseguró, hizo retiros.

“In a World of Lies….Where is the Truth?

The History Evil….What is the Root?…MONEY #CrypticWorld pic.twitter.com/h8BOHp51Cr

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) January 16, 2023