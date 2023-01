En unas declaraciones que fueron entendidas como un duro ataque al técnico de la Selección Colombia Sub-20, Héctor Cárdenas, el exfutbolista Juan Pablo Ángel se ‘despachó’ y habló duro por la ausencia de su hijo, el delantero Tomás Ángel, en la nómina ‘tricolor’ que jugará el Sudamericano.

(Lea también: “La tristeza es enorme”: Tomás Ángel se desahogó por su ausencia en selección Sub-20)

Juan Pablo, quien disputó las Eliminatorias rumbo a los mundiales de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, no dudó en opinar acerca de la determinación del estratega: quien pese a utilizar a Tomás durante el todo el ciclo de preparación, al final descartó su presencia en el grupo definitivo.

Una situación que causó una fuerte polémica en las redes sociales, el histórico del combinado patrio tiró fuertes pullas contra el timonel del elenco juvenil y, de paso, salió en defensa de su primogénito, quien hace parte de las filas del Atlético Nacional para la temporada del 2023.

“Como papá, por supuesto me causó mucho dolor, mucha sorpresa. Pero finalmente, en este camino de educación, uno simplemente es vehículo de soporte para los hijos. Es ayudarlo con las experiencias que tuve, o con la mayoría que hemos interactuado con esta profesión por tantos años”, dijo.

Y reveló cómo recibió la postura de Cárdenas de ‘sacar’ al joven atacante del grupo final de elegidos para oficiar como local en este certamen, en el que estarán en juego cuatro cupos a la Copa del Mundo de la Fifa, a disputarse en mayo próximo en Indonesia. Un desafío fundamental.

“Las maneras, claramente a mí como papá no me gustaron. No soy neutro en esta ecuación, pero mientras más rápido se digiera de parte de ‘Tommy’ y enfoque sus esfuerzos y sus ambiciones en el siguiente objetivo, va a ser para él estos momentos difíciles”, recalcó Ángel senior.

(Vea también: ¿Cómo y dónde ver el Sudamericano Sub 20 2023? Canales de TV y ‘streaming online’)

Para el exintegrante del onceno patrio, la forma en que se dio la decisión con su heredero no fue la correcta. “Pero no soy neutro en esta ecuación. ‘Tommy’ hizo parte de este proceso, el no jugar con Nacional también es más complejo”, recalcó durante la entrevista otorgada a ESPN.

“Creo que jugar en un equipo grande es mucho más difícil para un chico joven; pero día a día que tienen me parece que tiene un peso importante. Entrenarse con la presión que tiene Nacional, con lo que significa tiene un valor crucial”, conceptuó el exfutbolista sobre este caso.

Incluso, no entiende si la falta de competencia en el ‘verdolaga’ fue una constante en el último semestre y no cambió, su ‘retoño’ estuvo hasta la penúltima convocatoria de la Selección, con miras al certamen. Ese cambio abrupto de pensamiento de Cárdenas fue el que causó molestia.

Y, en cuanto a la actualidad de Tomás en el ‘Rey de Copas’, en el que no ha recibido el voto de confianza necesario para ganarse un lugar en la línea titular, Juan Pablo fue contundente y dio a conocer su concepto acerca de la permanencia del ariete en el equipo antioqueño.

“Yo soy papá antes de cualquier cosa y si alguna de mis experiencias le puede enseñar de apoyo, claramente pues es su carrera y él lo tiene muy claro. La decisión de estar en Atlético Nacional es de ‘Tommy’, no es mía”, enfatizó el exjugador, quien también pasó por River Plate de Argentina.

Lee También

“Es algo que él ha querido, por su amor por el equipo, por su aprecio y es un deseo que tiene, de eventualmente destacarse en Nacional, de escribir su nombre en su historia”, manifestó Ángel, que a sus 47 años está dedicado a labores de ‘scouting’ y de relaciones comerciales en el fútbol.

Juan Pablo Ángel habló de su hijo Tomás y la no convocatoria a la Selección Colombia Sub-20