El padre Alberto Linero, que aún no ha hecho oficial su retiro del sacerdocio, dijo en Blu Radio, donde es panelista, que no iba a ir al partido para evitar una decepción en la celebración de su cumpleaños número 51.

Sin embargo, contó él, el técnico Carlos Silva Parada, y su asistente, Néstor Rodríguez, lo llamaron para decirle que le iban a dar un premio (la victoria de su equipo), y le ofrecieron todo para que acompañara al ‘Ciclón’ de Santa Marta, del que es fiel hincha.

“Yo les había dicho: ‘Mira, yo no quiero ir porque tú sabes, ¿no?’”, aseguró el padre. El cuerpo técnico, dice el religioso, le respondió: “No, no, no te preocupes que el equipo está bien, hoy es el día”.

No obstante, el equipo, pese a que tuvo varias opciones para irse arriba en el marcador, terminó perdiendo ante Santa Fe 0-2.

El padre Linero manifestó que fue ilusionado a El Campín a ver al equipo de sus amores, pero salió decepcionado. “Usted no sabe cómo me pega eso a mí de duro”, les confesó a sus compañeros de mesa.

Si Unión Magadalena hubiera ganado el partido, el padre Linero confesó que hubiera celebrado por todo lo alto, pues salían de las posiciones de descenso. “No hubiera venido a trabajar”, bromeó Linero, a lo que Néstor Morales, jefe del padre en el programa ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, respondió: “Dios sabe cómo hace sus cosas”.