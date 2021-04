green

Este domingo se jugará la fecha crucial del fútbol colombiano, pues se definirán los ocho clasificados a la siguiente ronda, los clubes que serán cabeza de serie y el equipo que descenderá para la siguiente temporada.

En total serán ocho partidos en simultáneo que en su mayoría serán transmitidos por Win Sports, según dio a conocer ese canal al final de la semana.

Aunque ya hay varios equipos con su cupo asegurado, en esta última fecha se podrían presentar cambios importantes en las posiciones, lo que afectará directamente el sorteo de los cuartos de final.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Así comienza la jornada 19 del fútbol colombiano este domingo.

Nacional (31 puntos/+16 DG) Cali (31 puntos/+7 DG) Santa Fe (30 puntos/+10 DG) Tolima (30 puntos/+10 DG) Millonarios (30 puntos/+5 DG) La Equidad (30 puntos/+4 DG) Junior (29 puntos/+8 DG) América (26 puntos/+5 DG) Medellín (26 puntos/+4 DG) Jaguares (24 puntos/0 DG) Pasto (23 puntos/+1 DG) Bucaramanga (21 puntos/+1 DG) Chicó (18 puntos/-3 DG) Patriotas (17 puntos/-8 DG) Envigado (16 puntos/-8 DG) Pereira (15 puntos/-10 DG) Once Caldas (14 puntos/-5 DG) Águilas Doradas (14 puntos/-8 DG) Alianza Petrolera (5 puntos/-29 DG)

Partidos de la última fecha de la Liga BetPlay

Todos los juegos se disputarán a las 3:30 p.m. en los diferentes escenarios con el fin de garantizar el juego limpio, aunque eso no implica que todos finalicen a la vez.

Chicó vs. Jaguares

Millonarios vs. Cali

La Equidad vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Medellín

Pereira vs. Pasto

América vs. Tolima

Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Nacional vs. Patriotas

Junior de Barranquilla es el único equipo que no jugará en esta jornada porque durante este semestre a cada club le correspondió descansar un día.

Así se definen los clasificados a los ocho

Nacional, Cali, Santa Fe, Tolima, Millonarios y La Equidad ya consiguieron su cupo a la siguiente fase del campeonato, pero aún luchan por ser cabezas de serie y así terminar en los cuartos de final en condición de local. Junior, América, Medellín y Jaguares luchan por los últimos dos cupos.

Estas son las cuentas de los equipos para esta última fecha:

Nacional: si gana se quedará en la primera posición del campeonato. Si pierde o empata deberá esperar que dos clubes entre Cali, Santa Fe, Tolima, Millonarios y La Equidad no ganen.

Cali: si gana se quedará en las primeras posiciones del campeonato. Si pierde o empata deberá esperar que un club entre Nacional, Santa Fe, Tolima, Millonarios y La Equidad no ganen para conservar su lugar entre los cuatro primeros.

Santa Fe: si gana se quedará entre los mejores cuatro del todos contra todos. Si pierde o empata deberá esperar que Tolima, Millonarios y La Equidad no ganen.

Tolima: si gana se quedará entre los mejores cuatro del todos contra todos. Si pierde o empata deberá esperar que Millonarios y La Equidad no ganen.

Millonarios: para meterse entre los mejores cuatro debe ganar y esperar que Nacional, Cali, Santa Fe o Tolima no ganen.

La Equidad: para meterse entre los mejores cuatro debe ganar y esperar que Nacional, Cali, Santa Fe, Tolima o Millonarios no ganen.

Junior: como no juega, debe esperar que América no gane por tres goles de diferencia y que Medellín no gane por cuatro goles de diferencia.

América: debe ganar para clasificar como octavo. Si empata o pierde debe esperar Medellín también pierda o empate y que Jaguares no gane.

Jaguares: debe ganar su partido y esperar que Medellín y América pierdan.

Así se define el descenso en la Liga BetPlay

Solo un equipo caerá a la B para el segundo semestre de este año y los dos candidatos son Boyacá Chicó y Pereira, clubes que llegan a esta última jornada en condiciones parecidas.

Ambos tienen 110 puntos, pero los ‘ajedrezados’ tiene una diferencia de gol de -76, mientras que los ‘matecañas’ tienen -70.

Si uno de los dos pierde en sus respectivo partido y el otro no lo hace, ese club perderá la categoría. En caso de que se mantenga el empate en puntos, la diferencia de gol definirá al descendido.