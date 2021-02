Las condiciones de la carrera eran las ideales para que todo se definiera en un ‘sprint’. Sin embargo, antes de esto, la caída de un ciclista provocó que muchos perdieran el control y también tuvieran la misma suerte.

Adam Yates y el colombiano Brandon Rivera, ambos del Team Ineos, se vieron afectados. Los dos lograron recuperarse y continuar con la carrera. En el siguiente video de la cuenta de Twitter de ‘NotiCiclismo’ podrá ver el momento:

El colombiano Fernando Gaviria, conocido por su gran potencia en el ciclismo, no pudo sobreponerse en el ‘sprint’ final de la etapa que consiguió Caleb Ewan. A continuación podrá ver la parte mencionada, que publicó la cuenta oficial de UAE Tour:

Caleb Ewan crosses the line for the final stage victory! 💪 pic.twitter.com/bl14fn1Zgt

