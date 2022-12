Por medio de su cuenta de Instagram, el ahora exjugador Tyrell Terry de tan solo 22 años, anunció su retiro del baloncesto profesional, acusando problemas de ansiedad que le ha traído el estar en el mundo de la NBA.

Fue elegido en el Draft de la NBA de 2020 por los Dallas Mavericks y poco después firmó un contrato con los Memphis Grizzlies. Era considerando un gran jugador por los expertos, y por ende, su anuncio afirmando su retiro fue una sorpresa para muchos jugadores, aficionados y expertos de este deporte.

En el mensaje que dejó afirmaba que: “Pensamientos intrusivos, despertar con náuseas, dificultad para siquiera respirar por la presión en el pecho, y esto es solo un poco de lo que la ansiedad me ha provocado por el básquetbol y, aunque tengo mucho amor por el deporte y las puertas que me ha abierto, no puedo continuar en algo que ya no amo”.

Retirarse del deporte a tan corta edad por problemas de ansiedad y estrés ya se habían visto. Recientemente, la gimnasta estadounidense Simone Biles se retiró de los últimos Juegos Olímpicos. Además, la ansiedad atacó en otros casos importantes, tales como son los de la lanzadora de bala Raven Saunders, el futbolista Andrés Iniesta y Álex Abrines, basquetbolista español.

El retiro de este jugador abre otro debate de la importancia de la salud mental de los deportista y como la presión les perjudica en muchos ámbitos de la vida. A la acción de este jugador, se han sumado muchas personas, las cuales, quieren ayudar al crecimiento personal de este exjugador de 22 años.