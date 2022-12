A tan solo horas del tan esperado cruce entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics en el Chase Center (encuentro considerado como una pequeña revancha de las pasadas finales entre ambos equipos), Klay Thompson se ha encargado de dar unas declaraciones que, a pesar del regular balance de los Warriors con un total de 13 victorias y 13 derrotas a la fecha, ha despertado de nuevo la ilusión de los fanáticos del elenco de la bahía:

Como se mencionó anteriormente, los Warriors no se encuentran atravesando su mejor momento a nivel deportivo (onceavos en la Conferencia Oeste con un saldo de dos derrotas en sus últimos dos compromisos), sin embargo, los dirigidos por Steve Kerr están a tan solo cuatro victorias de los New Orleans Pelicans, líderes de la Conferencia con un balance de 17-8, siendo este un dato que refleja una pequeña regularidad en el conjunto de San Francisco.

Además, como razón de peso para que Golden State pueda soñar con la obtención de su quinto campeonato en un lapso de tan solo nueve temporadas, cabe recordar que en su plantilla cuenta con la presencia de hombres como Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins, Jordan Poole, el protagonista de este artículo, Klay Thompson, e imposible olvidar el nombre de Steve Kerr, el técnico encargado de dirigir a los Warriors a la gloria eterna en 2015, 2017, 2018 y 2022.

Klay Thompson sat down with @malika_andrews and discussed the adversity in his career and how he wants to be remembered.

"If [the Warriors] were to get [five or more championships], I think that would really cement us as a dynasty of the ages." pic.twitter.com/YloUrJBLQd

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 9, 2022