Luego de una dura jornada, el líder del Ineos Team aceptó que no está en su mejor estado físico y que ha sido bastante decepciónate su rendimiento en la subida al Grand Colombier, uno de los míticos puertos de la ’Grande Boucle’.

“Hoy he pasado el peor día encima de una bicicleta de toda mi vida. He perdido 3 años. La espalda no es una excusa, el equipo deberá replantear ahora lo que buscaremos hasta final de este Tour”, afirmó.