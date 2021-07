Nairo Quintana (Arkéa) llegó este sábado a la etapa 14 como uno de los principales favoritos para consolidarse en la clasificación de la montaña. Sin embargo, no pudo entrar en la fuga y perdió el liderato.

Pese a que tenía una buena renta, Michael Woods, pedalista canadiense del Israel Start Up Nation, aprovechó que el corredor boyacense no sumó ningún punto en la fracción y se apropió de la camiseta de pepas.

Woods ahora es el líder de la montaña del Tour de Francia 2021, seguido por Quintana y Wouter Poels (Bahrein), segundo y tercero, respectivamente. Por su parte, Wout Van Aert (Jumbo) aparece en el cuarto lugar.

Al final, el pedalista neerlandés Bauke Mollema (Trek-Segafredo) se quedó con la etapa 14 de la ronda gala. Rigoberto Urán (EF Eduction) se ubica en la tercera posición de la general, a más de cinco minutos de Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Este domingo se llevará la etapa 15 de la ‘Grande Boucle’ entre las localidades de Céret y Andorre-La-Vieille. La jornada tendrá cuatro puertos de alta montaña, donde Nairo Quintana buscará recuperar el ‘maillot’ de puntos rojos.

Lee También

⛰ Côte de Galinagues

⚪🔴 🇨🇦 @rusty_woods scores only 1 point, but it's enough to become the new virtual polka dot jersey.

⚪🔴 🇨🇦 Michael Woods ne marque qu'un point, mais c'est suffisant pour devenir le nouveau maillot à pois virtuel.#TDF2021 pic.twitter.com/Rusi8ssrJs

— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2021