El compañero de Nairo Quintana abandonó el Tour de Francia este sábado por la mañana, antes del comienzo de la etapa 14 en Carcasona, según anunció su equipo, el Arkéa Samsic.

Rescapé des chutes, en souffrance et encore à terre hier, Warren Barguil est contraint d’abandonner @LeTour.

Tu t’es battu jusqu’au bout Wawa, we will miss you. 😘 @WarrenBarguil pic.twitter.com/sooaYdQuIz

— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 10, 2021