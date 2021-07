Nairo Quintana, líder del Arkéa Samsic, volvió a demostrar que es uno de los mejores escaladores del ciclismo mundial y este domingo consiguió una nueva distinción durante la etapa 15 del Tour de Francia 2021, que se disputó entre Céret y Andorre-La-Vieille.

Pese a que no está en condiciones físicas para pelear por la general, el corredor boyacense se metió en la fuga desde los primeros kilómetros de la fracción y logró quedarse con el mítico Port d’Envalira, el premio de montaña más alto de la ronda gala.

Quintana, de igual manera, sumó nuevamente puntos importantes para la clasificación individual de la montaña y se mantiene en la pelea por la camiseta de pepas rojas, su principal objetivo en la carrera.

🇨🇴 @NairoQuinCo is first at the Port d'Envalira summit after that attack! The chasers battle for the points behind him!

🇨🇴 @NairoQuinCo est le premier au sommet du Port d'Envalira. Il est suivi par 🇧🇪 @WoutvanAert, 🇳🇱 @WoutPoels et 🇨🇦 @rusty_woods.#TDF2021 pic.twitter.com/cDY0h5SIjw

— Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2021