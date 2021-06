Mark Cavendish superó en la línea de meta al francés Nacer Bouhanni y al belga Jasper Philipsen en una jornada plana en la que por fortuna para los corredores no hubo caídas.

El experimentado rematador no tenía triunfos en el Tour de Francia desde 2016 y no participaba en una competencia de 3 semanas desde 2018, algo que lo llevó a celebrar con bastante emotividad.

Fue así como después del arribo les agradeció efusivamente a sus compañeros de equipo y entre lágrimas se sentó en el piso a desahogarse cogiéndose la cabeza.

De hecho, en la zona de prensa del Tour todavía estaba conmovido y no se pudo expresar, pues solo alcanzó a decir un par de frases en las que les cobró a sus detractores.

Pero su alegría no paró ahí, ya que también asumió el liderato de la clasificación por puntos y completó 31 etapas ganadas en la ronda gala, quedando a 3 del belga Eddy Merks, el máximo vencedor de la historia.

En video, el triunfo del británico, su celebración en medio de lágrimas y su presentación en la zona de prensa, donde no pudo hablar mucho:

Watch this without getting emotional 🤗 #TDF2021 pic.twitter.com/3GBwUdc1Bh

"I don't know what to say man"

First words from the 🇮🇲 Manx Missile, fresh from a 31st stage win. @MarkCavendish#TDF2021 pic.twitter.com/9tMygrixNA

— Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2021