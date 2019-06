El evento deportivo también ofrece fiestas de espuma y una competencia de camisetas mojadas en lo que promete ser el “día de golf más sexi y atrevido en todo el Reino Unido”, señaló el diario británico ‘The Sun’.

También se aclara que las damas son “muy atractivas” y que estarán “completamente desnudas” bajo el lema: “No le digas a tu esposa que estuviste aquí”.

Acá, el cartel promocional del torneo:

A men-only event, The Sink the Pink – Big Boy and Bigger Golf Day, although planned late August, has already stirred massive controversy after saucy ads emerged promoting "naked birdies" golf day to take place at a “secret course in Essex. pic.twitter.com/HaS7fg2omj

— Anjana Rahi (@asanjanarahi) June 24, 2019