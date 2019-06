Faustino Asprilla compartió su dedicatoria a la Dj a través de un video en Instagram. “Esta le sale a Marcela Reyes”, gritó el popular ‘Tino’ como preámbulo a su acto.

Enseguida, Asprilla reprodujo y cantó una salsa que en su letra habla de una mujer que fue víctima de infidelidad, la misma que sufrió en la última semana Reyes al descubrir el amorío que tiene su esposo ‘Dj Exotic’ con una mujer llamada Valeria Gutiérrez.

El país se enteró de esa situación por un bochornoso video en el que un vigilante intenta controlar la furia de Marcela, quien llegó hasta la habitación de un hotel para delatar la infidelidad de su marido.

La letra de la salsa que cantó el ‘Tino’, y que le cae como anillo al dedo a Marcela Reyes, es la siguiente: “Cuando te fuiste, muchacho, tomé mi cartera, me puse una falda, tacones y cogí carretera. Mira, te fuiste y ya no me importa, pero te fuiste y ya no te quiero. Las cosas son como son y voy a remplazar un viejo amor, por otro nuevo”.

Reyes vio el video compartido por el ‘Tino’ y le dejó un comentario dándole la razón al exfutbolista. “Te fuiste, ya no me importa. Tú lo has cantado ‘Tino’”, escribió la mujer. Estas son las imágenes: