El segundo capo del Jumbo-Visma, séptimo del pasado Tour de Francia y ganador del Giro de Italia 2017, determinó darle fin a su temporada para centrarse en su recuperación física y preparar la siguiente.

El corredor de 29 años de edad explicó en Twitter que puso pie en tierra porque le estaba costando más de la cuenta seguir en competencia:

Tom Dumoulin, 95 en la clasificación general, era el gregario más fuerte de Primoz Roglic, esloveno que lucha por el título frente a hombres como el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), actual líder de la ronda ibérica y quien a su vez perdió al polaco Michal Golas, que tampoco tomó la partida aduciendo problemas personales.

Al respecto, el holandés Frans Maassen, director del Jumbo-Visma, lamentó la baja de Dumoulin, aunque recalcó que no había otra alternativa: “Él estaba sufriendo y tuvimos que tomar la decisión de sacarlo. No estaba mejorando y es duro porque lo necesitábamos”.

Because then I might put a strain on next season. It is not desirable to leave the Vuelta, but this is the right choice. We can all agree on that. With @rogla we are in good shape in the general classification. Hopefully the team can take home the win. (2/2)

— Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) October 28, 2020