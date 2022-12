En una ‘cascada’ de informaciones que causaron un fuerte ‘terremoto’ en las redes sociales, el presidente del Deportes Tolima, César Camargo, le puso punto final a una de las novelas del mercado de pases en el fútbol colombiano con miras a la Liga BetPlay de 2023: la que protagonizó el defensa central Sergio Mosquera, de quien confirmó será, a falta de exámenes médicos y firma, nuevo jugador del Atlético Nacional.

Pero además, ratificó la llegada del mediocampista ofensivo Yeison Guzmán, quien está rumbo a Ibagué para presentar exámenes médicos y estampar su firma como integrante del ‘Vinotinto y Oro’ por los próximos tres años. Un ‘trueque’ en el que la ‘tribu’ cedió el 70 % que tenía del zaguero, cuyo contrato vencía en junio de 2023, por un porcentaje mayor al 25% del volante, de mayor proyección.

(Vea también: Diego Herazo, confirmado como nuevo ‘Pijao’; Millonarios no ejecutó la compra de su pase)

En diálogo con el ‘Combo Deportivo’ de Caracol Radio Ibagué, el dirigente habló sin problemas de la negociación y entregó una noticia que era esperada con ansias tanto por la parcial ‘verdolaga’ como con la ‘Pijao’: consciente que cualquier beneficio que se pudiera obtener por un elemento que ‘pegó el portazo’ y se marchó sin dar las gracias era ganancia para la institución de cara al año entrante.

“La verdad, me sorprendieron esta mañana algunos anuncios de periodistas en relación con lo de Guzmán y no lo puedo desmentir: él, en este momento, está camino a Ibagué para cumplir sus exámenes y vincularse a Deportes Tolima para el próximo año”, adelantó Camargo, quien contó detalles de la negociación que se llevó a cabo y que parece dejó felices a todas las partes.

(Vea también: Tolima le echó ojo a delantero que pasó por Millonarios: se mueve el mercado de fichajes)

Aunque no quiso tocar en profundidad la complejidad del negocio hecho, en lo que implica participación en los derechos económicos, Guzmán quedó como jugador del cuadro de la ‘Tierra Firme’: en un interesante movimiento en la que los tolimenses aprovecharon que el técnico del ‘verde’, Paulo Autuori, sacó de sus planes al volante debido a que no se acoplaba a su idea de juego.

Por su parte, Camargo también indicó que tiene en sus planes al delantero argentino Luciano Daniel Pons, ante lo que también sería la llegada del atacante Diego Herazo. El atacante, hoy en Independiente Medellín, ya recibió una propuesta de renovación en pesos del ‘Poderoso’; oferta que ya igualó la escuadra ‘Musical’, que está atenta a cualquier desliz para quedarse con este futbolista.

Lee También

“Vamos despacio, no me quiero adelantar. Ha sido tan complejo el mercado que en la puerta del horno se quema el pan […] Creemos que el tema de Pons no gira en torno al dinero, porque lo que ofrecimos por él es lo mismo que recibiría en su club actual. Si no que tiene compromisos que no puede incumplir. Y no podemos entrar en ese tema hasta que quede libre”, puntualizó.