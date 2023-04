En solo siete días, Deportes Tolima pasó de ser el equipo que transitaba hacia la consolidación en el FPC, con un invicto de envidia y alegrías en ambos frentes, a resignar la posibilidad de instalarse de manera permanente entre los ocho mejores de la Liga BetPlay 1 2023; y de plantearle, palmo a palmo, una dura lucha al gran favorito de su grupo en la Copa Sudamericana: Sao Paulo de Brasil.

(Lea también: Así quedó el grupo de Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana)

Tres derrotas en este lapso parecen haber condicionado más de lo que se esperaba el futuro de la ‘tribu’ en el primer semestre. En la competición local, el ‘Vinotinto y Oro’ no pudo ante el humilde Envigado F.C., por más de que el arbitraje de Jorge Duarte tuvo su cuota de responsabilidad; ni frente a Junior, su ‘Bestia Negra’, que confirmó el espejismo que resultó siendo ese juego del pasado 9 de marzo.

🔵🔴 ¡Los goles de la victoria de @catigreoficial en Ibagué! 🙌 🇦🇷🐯 Colidio y Badaloni anotaron los tantos del 2⃣-1⃣ del Matador ante @cdtolima en la CONMEBOL #Sudamericana.#LaGranConquista pic.twitter.com/ef0WDlYoiJ — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 21, 2023

Y en la ‘otra mitad de la gloria’ perdió frente a Tigre el partido que no debía, pues quedó a merced de lo que suceda en su próxima salida, ante los brasileños, en un duelo que -seguro- sentenciará sus opciones. Obligado a sumar de a tres e impedir que su adversario se escape en una llave en la que solo uno avanzará de manera directa a los octavos de final, parece toda una ‘misión imposible’.

Al técnico Hernán Torres Oliveros todo lo planificado se le dañó. O bueno, lo que tenía pensado hacer con 13 jugadores menos en su nómina, producto de un cúmulo de lesiones que, parecen ser, natural consecuencia de una mala planificación. Pero también, en pro de ser justos, de una insólita racha de accidentes propios del balompié: en una costumbre que, incluso, ya le costó títulos de la Liga.

Para dimensionar el impacto de esta racha, basta con resaltar que no se perdían tres encuentros consecutivos, en todas sus competiciones, desde el 4 de junio del 2021. En ese entonces venían de caer ante Emelec de Ecuador (2-0) y Red Bull Bragantino de Brasil (1-2), por la fase de grupos de la Sudamericana, y sucumbieron frente a Deportivo Cali en Liga (2-0), en cotejo efectuado en Valledupar.

(Vea también: Así quedó el grupo de Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana)

Deportes Tolima no perdía tres partidos consecutivos desde el periodo entre el 19 de mayo y el 4 de junio del 2021. Fueron estos: 👉Emelec (2-0)

👉Bragantino (1-2)

👉Deportivo Cali (2-0) Ahora se dieron ante: 👉Envigado (2-1)

👉Junior (0-1)

👉Tigre (1-2) — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) April 21, 2023

Lo curioso, es que 16 días después de completar ese registro, los ‘Pijaos’ dieron la vuelta olímpica en el FPC, aquel 20 de junio del 2021 tras vencer en la gran final de la Liga a Millonarios. No obstante, en esta ocasión la realidad parece ser distinta para los tolimenses, que necesitarán hacer 12 puntos de 18 en el certamen doméstico para estar en los cuadrangulares; y ganarle -si o sí- a Sao Paulo en Copa.

Mayo, sin lugar a dudas, será un mes crucial para el proyecto deportivo de Torres Oliveros, al que la clasificación a la instancia grupal de esta competición continental, así no lo reconozca, terminó salvándole el puesto en su momento. Pero de nada servirá si no es capaz de revertir el fracaso del 2022-2, cuando se quedó afuera de la semifinal liguera, y si no da la pelea en la Sudamericana.

Lo titánico será hacerlo con semejante cantidad de futbolistas inhabilitados por su situación médica, lo que se vuelve insostenible para cualquier elenco que tenga ansias de protagonismo en las competencias en las que tiene presencia. Ante ello, hay quienes comienzan a hacerse la gran pregunta: ¿Llegó el momento de escoger solo uno de los dos torneos en los que participa?