Vicky Dávila entrevistó este martes a Faustino Asprilla y le preguntó qué pensaba sobre Merlano, recordándole que hace año y medio él ofreció su casa como cárcel para ella, después de que se conociera que fue condenada por comprar votos en las pasadas elecciones legislativas.

“Esa señora aguanta, está bonita, atractiva. En mi finca hubiera estado mejor cuidada y no se fugaba”, respondió el popular ‘Tino’ con el sentido del humor que lo caracteriza.

Cuando Dávila le pidió a Asprilla una opinión sobre la forma como se fugó Merlano, el ‘Tino’ respondió: “La fuga me parece de película, es increíble la forma como se baja tranquilamente, no teniendo a nadie que la custodiara, es increíble cómo baja por la cuerda, cómo cae y cómo se le inflaman las nalguitas”.

“En este país se fuga una tortuga patas arriba”, concluyó Asprilla sobre la fuga que Merlano concretó en un centro odontológico ubicado en el norte de Bogotá.

En la misma entrevista, el ‘Tino’ se despachó en contra de Gustavo Petro porque este acudió al tema del racismo cuando él apoyó al expresidente Álvaro Uribe. “Creo que más racista que Petro en este país no hay; me parece muy malo tratar de aprovechar el color mío para atacar a todo el mundo, esa no es la forma de hacer política”, explicó el exgoleador.

A continuación, la entrevista completa que Vicky Dávila le hizo a Asprilla: