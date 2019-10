En entrevista con Vicky Dávila en La W Radio, Faustino Asprilla se despachó en contra de Gustavo Petro porque este acudió al tema del racismo cuando él apoyó al expresidente Álvaro Uribe.

“Creo que más racista que Petro en este país no hay; me parece muy malo tratar de aprovechar el color mío para atacar a todo el mundo, esa no es la forma de hacer política”, explicó.