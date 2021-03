green

Víctor Hugo Aristizábal le recriminó a Faustino Asprilla por no defender a Atlético Nacional, escuadra a la que ambos pertenecieron.

Incluso, puso en duda que el popular ‘Tino’ sea hincha verdolaga, pero como respuesta, Asprilla afirmó que es coherente y que no puede decir que Nacional es favorito porque el verdadero candidato es el América de Cali, que viene de ganar 2 estrellas de manera consecutiva.

“Están diciendo que los favoritos son Nacional y Millonarios, que hace 5 años no le ganan a nadie. Favorito, América, que viene de ganar 2 títulos y si se mete a los 8 vuelve y gana”, recalcó ‘el Tino’.

Frente a esta postura, Aristizábal dio el bandazo y opinó igual que Asprilla, aunque lo siguió atacando y poniendo en duda su afición por la escuadra verde de Antioquia.

El cruce se dio antes de que Millonarios reciba este domingo al elenco paisa en la fecha 13 de la Liga Betplay y justo después de que Asprilla hubiera sido noticia por el robo del que fue víctima en Bogotá, donde rompevidrios le sacaron un bolso Louis Vuitton de su carro.

(Lea también: Prográmese: hora del clásico Millonarios vs. Nacional, con cuotas altas para apostar).

Alegato entre Aristizábal y Asprilla:

– Aristizábal: ¿Usted de quién es hincha?

– Asprilla: De Nacional porque jugué en Nacional, quiero a Nacional y salí campeón con Nacional.

– Aristizábal: Pero no parece.

– Asprilla: Es que yo soy coherente y no vengo a decir que Nacional va a pasar por encima porque el año pasado la misma nómina no le pasó por encima a nadie.

– Aristizábal: Eso fue el año pasado…

– Asprilla: Pero es que están diciendo que los favoritos son Nacional y Millonarios, que hace 5 años no le ganan a nadie. Favorito, América, que viene de ganar 2 títulos y si se mete a los 8 vuelve y gana.

– Aristizábal: Eso era lo que yo estaba diciendo.

– Asprilla: Yo no lo escuché.

– Aristizábal: Usted habla cosas que no tienen nada que ver. Pero decídase y si no tiene equipo, dígalo. Diga que habla como habla porque no tiene equipo.

En video, el rifirrafe entre ambos: