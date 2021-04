green

Faustino Asprilla aprovechó el espacio que tiene en el canal ESPN deportivo para explicar lo qué tendría que hacer Luis Díaz para dejar la liga lusitana y pasar al fútbol de primer nivel.

En ese sentido, el popular ‘Tino’ dijo que Díaz debe mostrarse en el encuentro de Champions League de este martes 13 de abril ante el Chelsea de Inglaterra para que los dirigentes del conjunto británico se fijen en él y lo fichen.

“Que se juegue la vida, estos son los partidos que venden a los jugadores. Va a estar el dueño del equipo viéndolo con una de las chequeras más grandes de Europa”, señaló inicialmente.

Asprilla agregó que Díaz se debe enfocar en sí mismo y no tanto en lo que hagan sus compañeros en esa contienda.

“Es el partido de su vida, para que juegue bien, que se salve él… Deles caramelo a todos esos ingleses. Ese es el consejo que le puedo dar”, enfatizó.

Y agregó que en su momento a él le pasó lo mismo: “Que haga un partido excelente, que meta un gol y que lo vendan al Chelsea. A mí me vendieron así a Atlético Nacional, me dijeron que me iban a ver y con el Cúcuta fui y metí un gol. Me compraron al otro día”.

El choque hace parte de la fase de cuartos de final y en el partido de ida el Porto perdió 0-2, por lo que ‘el Tino’ consideró que es posiblemente la “última oportunidad” que tiene Díaz para ser observado, ya que opinó que “la liga portuguesa no la ve nadie”.

Consejo del ‘Tino’ Asprilla a Luis Díaz

En video, las palabras del exdelantero de la Selección Colombia: