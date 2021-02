El accidente se produjo a las 7:30 a.m. de este martes 23 de febrero, cuando Tiger Woods conducía su vehículo, que terminó rodando varios metros por una zona llena de vegetación.

El incidente fue tan fuerte que cuerpos de rescate debieron extraerlo del automotor, pues tenía múltiples heridas en sus piernas, informó su representante en un comunicado.

En consecuencia, el golfista de 45 años de edad fue llevado a un hospital local en el que debió ser intervenido quirúrgicamente, agregó su agente.

Así quedó el carro del golfista:

Acá, el informe de las autoridades:

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021