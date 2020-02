La puesta en escena del equipo de la NBA fue digna para rendir tributo a la gran figura que jugó durante 20 temporadas en el club y fue campeón de esa competición en cinco oportunidades (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010).

El encargado de empezar la jornada en honor a Kobe Bryant fue el cantante Usher, quien interpretó el tema ‘Amazing Grace’ y puso a llorar a las 20.000 personas que asistieron al Staples Center en la ciudad californiana.

Después, el violonchelista Ben Hong interpretó ‘Hallelujah’. La melodía, originalmente compuesta por Leonard Cohen, acompañó un discurso pregrabado de Bryant que emocionó hasta las lágrimas a LeBron James y Anthony Davis, entre otros.

El momento más emotivo de la noche se vivió cuando el propio James dio un discurso en el que su voz se quebró y de manera entrecortada afirmó que la noche era para celebrar “al niño” que llegó al club con 18 años, se retiró a los 38 y “se convirtió en el mejor padre” que pudo tener.

En el entretiempo del juego que ganaban parcialmente los locales por un marcador de 62 a 60, llegó la presentación de Charlie Puth y Wiz Khalifa.

Los dos entonaron su canción ‘See you again’ que fue creada como un homenaje póstumo al actor Paul Walker en 2013.

Una vez finalizadas las interpretaciones en honor a Bryant, lamentablemente, los Lakers no pudieron homenajearlo en la cancha, ya que perdieron el encuentro por un marcador de 127 a 119.

Estos fueron los momentos del tierno homenaje que rindieron los Lakers a Kobe Bryant:

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020