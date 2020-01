green

“El Señor me llevó al mundo de los espíritus, y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero, que Él, el Señor, no ha sancionado su muerte”, expresó Gaisie en declaraciones emitidas por el diario The Standard.

Luego, el pastor agregó: “Cuéntale a la familia de este hombre y al mundo entero, que si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, te usaré como un recipiente para resucitarlo a él y su hija”.

Finalmente, el impreso keniata afirmó que según este religioso, revivir al exjugador de Los Ángeles Lakers tiene un precio de “500 millones de dólares”, pero que si la familia acepta darle el 10 % (50 millones de dólares), él lo resucitará sin ningún problema.

“¡Así lo dice el Señor! Sin el dinero, no puedo traerlo a él y a la niña de regreso, lastimosamente”, concluyó Gaisie.

Cabe señalar que las autoridades forenses identificaron este martes los cadáveres de Kobe Bryant, Ara Zobayan (piloto), John Altobelli y Sarah Chester. No obstante, aseguraron que no han podido comprobar cuáles son los restos de Gianna Maria Onore.

Por otro lado, tres días después del trágico accidente los Lakers aún no han querido pronunciarse públicamente sobre el homenaje que le van a realizar a Bryant, y se espera que lo hagan en su próximo partido.