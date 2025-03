Teófilo Gutiérrez está quemando sus últimos cartuchos en el fútbol profesional, pues, con 39 años de edad, regresó a Junior con el objetivo de ganar un último título antes del retiro.

El delantero, oriundo del barrio La Chinita (Barranquilla), sabe que la carrera de deportista es corta, por lo que ha invertido el dinero ganado en varios negocios, como el de la perfumería, pues tiene su propia línea.

‘Teo 29’ es el nombre de la fragancia que causó revuelo en 2022 cuando la lanzó, teniendo en cuenta que hace referencia a la famosa frase “perfume europeo”, que dijo alguna vez en Argentina.

Ahora, en el arranque de 2025, ‘Teo’ decidió sacar una colección limitada del perfume europeo, la cual promete “pasión y energía del fútbol con notas frescas y seductoras, ideal para hombres que dejan huella”.

Cuánto cuesta el nuevo perfume de Teófilo Gutiérrez

En la publicación que montó ‘Teo’ en sus redes sociales muestra que el ‘Teo 29 Le Perfum’ cuesta 299.000 pesos, pero con sorpresa incluida, pues además de la loción, viene un balón del Junior con la firma y marca de Teófilo Gutiérrez.

Por qué le dicen perfume a Teófilo Gutiérrez

El futbolista Fausto Grillo contó hace un tiempo el cruce que tuco con ‘Teo’ Gutiérrez, cuando el colombiano estaba en Rosario Central, y en un partido contra Vélez le dijo que no conocía el perfume europeo.

“Estábamos en un Vélez-Rosario, me tocaba marcar a Teo Gutiérrez. Estaba de espaldas, aguantando. Voy a meterle un ‘cortico’ como para entrar en el roce conmigo. Él me dice ‘Perfume europeo, cuando vayas a Europa lo vas a conocer’ esas cosas son graciosas, yo me morí. Fue una linda experiencia”, dijo.

