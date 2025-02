Por: Gol Caracol

Este jueves, Teófilo Gutiérrez le puso fin de espera a su presentación con el Junior de Barranquilla y se refirió a toda la ‘vonela’ que protagonizó su regreso al ‘tiburón’; misma que llevaba varios años ‘sonando’ con fuerza, pero que no fue hasta ahora que se concretó.

No obstante, dentro e sus declaraciones, hubo unas palabras que sí han generado polémica en las redes sociales, donde se han dividido las opiniones a favor y en contra del atacante Junior, quien afirmó “ser el mejor jugador del fútbol colombiano“.

“Uno tiene muchos años en esto, mis 39 años no me impiden ser el mejor jugador del fútbol colombiano y lo he sido en cada año que he estado acá. Sin dudas que soy el mejor, por las estadísticas y todo. Y se lo demuestro a quien sea. Obvio hay que prepararse y lo estoy haciendo, mi foco está prendido”, dijo de manera contundente Teófilo Gutiérrez.

Por qué Teófilo Gutiérrez regresó al Junior de Barranquilla

Sumado a eso, el barranquillero afirmó que, una vez salió del conjunto ‘heroico’, ya tenía claro que su objetivo era regresar al ‘tiburón’, club en el que ha ganado varios títulos y con el que le ha dado mucha alegría a la gente.

“Desde que terminé contrato con Real Cartagena mi foco estaba acá porque era mi deseo, y acá estoy. No quiero que nadie diga que Teo Gutiérrez no ha sido el mejor jugador del fútbol colombiano”, agregó el futbolista.

Gutiérrez también se refirió a los retos y objetivos que se traza con el cuadro ‘tiburón’, en su tercera etapa, donde espera volver a levantar un título, así como en los dos ciclos anteriores. Sin embargo, prefirió no hablar de promesas; más bien de compromisos.

