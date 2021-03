Teófilo Gutiérrez, quien fue expulsado hace una semana en el juego ante Atlético Nacional, invitó en una entrevista con el diario El Heraldo a que los exfutbolistas sean más frenteros, principalmente a los que trabajan en la televisión.

“Algunas cosas no las comparto y, si hay algo personal, que lo digan de frente. Que se tomen un café con uno y hablamos clarito. Cada día me dan más fama y yo no quiero eso. Estoy feliz así”, afirmó.