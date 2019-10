El entrenador del equipo colombiano de Copa Davis, Pablo González, había convocado como quinto jugador al joven Nicolás Mejía para las finales de la Copa Davis, que se jugarán en Madrid. Sin embargo, a Santiago Giraldo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, los tenistas experimentados del seleccionado nacional, les pareció una “estupidez” que González haya seleccionado a Mejía por encima de Alejandro González y le pidieron que se retractara de su decisión, como quedó en evidencia en la conversación que publicó El Tiempo.

Dicha conversación la tuvieron Giraldo, Cabal, Farah y Mejía. En ella, los ‘líderes’ del equipo colombiano de Copa Davis le explican al novato cómo se manejan las cosas en el grupo y le dieron las razones por las que ellos no veían conveniente que el joven asistiera al ‘Mundial del tenis’.

La conversación que publicó El Tiempo dura 50 minutos y deja bastante que pensar sobre el control absoluto que tienen los tenistas experimentados sobre las riendas del equipo de Copa Davis y muchas decisiones que deberían tomar el capitán de la selección y los directivos de la Federación Colombiana de Tenis.

Los diálogos revelados este martes confirman que los tenistas colombianos experimentados eligen a su conveniencia a los capitanes de Copa Davis, negocian con la Federación la distribución de los dineros que obtienen por su participación en los torneos en los que representan al país y que a los medios de comunicación los tienen catalogados como “los mismos tres babosos que siempre nos han jodido la vida”.

A continuación, varios de los diálogos más polémicos de toda la conversación que publicó El Tiempo:

Cuestionamientos a Pablo González (capitán del equipo de Copa Davis)

Santiago Giraldo: “A ‘Pab’ lo pusimos en comunión para que acompañe un proceso. ‘Pab’ hizo una estupidez total. Había que escoger y no lo hizo bien. Después de la embarrada que cometió nos dijo que había 100 millones más del Ministerio del Deporte, porque entra Nicolás (…) Infortunadamente, como cualquier ser humano, tiene unas carencias e imperfecciones como por ejemplo que no es el mejor líder, no es bueno para convocar, no es el mejor para tener franqueza y claridad“.

Santiago Giraldo: “Pablo toma la decisión autónomamente y los jugadores nos sentimos atropellados por la estupidez de Pablo con vos. A nosotros también nos están atropellando y a ‘Gonzo’ (Alejandro), porque él ayudó en la serie contra Brasil a ganar un punto, cuando yo estaba hecho mier… Además, Alejandro ha dado pelea en las otras series”.

Sobre cómo ponen y quitan capitanes

Santiago Giraldo: “Han pasado dos presidentes, en especial el último no muy fácil, tres comités ejecutivos, hemos cambiado a los capitanes y se ha mantenido esa fortaleza de equipo”.

Lo que piensan de los periodistas colombianos

Santiago Giraldo: “Los medios son los mismos tres babosos que siempre nos han jodido la vida y hemos bancado situaciones como equipo, yo me he equivocado y no estamos peleados o divididos”.

Sobre cómo le pidieron a Pablo González que cambiara a Mejía por González

Robert Farah: “Nos sorprendió cuando ‘Pab’ avisa la nómina seis semanas antes de la Copa Davis, antes de irnos a China, sin haberlo conversado. Una vez que él anuncia la nómina, nosotros hablamos con él. Nico, esto no es nada personal, nunca lo va a ser, ha habido mil decisiones más difíciles. Vos sos muy nuevo en el equipo, pero ha habido un sinfín de decisiones más difíciles. Una vez entregó la nómina hablamos con él. ‘¿Qué sucedió, Pab’? le preguntamos (…) Todos le dimos argumentos para que Pablo dijera: ‘Listo, me equivoqué’” (…) Vos no podés, de la nada, sin haber jugado un partido de Copa Davis y a jugar un partido en Grupo Mundial”.

Juan Sebastián Cabal: “Si la injusticia se hubiera hecho hacia vos, hubiéramos hecho lo mismo. Así somos nosotros, así funcionamos y eso es lo bello de este equipo. Hay que hacer las cosas bien y te queremos en el equipo, que compartás proceso con nosotros, lamentablemente Pablo se equivocó y hay que asumir esta consecuencia”.

Sobre la renuncia que les pasó Pablo González y ellos rechazaron

Robert Farah: “‘Pab’ nos puso tres veces la carta de renuncia y no se la aceptamos. Le dijimos que pusiera la cara y que siguiéramos como equipo”.

Juan Sebastián Cabal: “Acá la embarró Pablo, nos puso la carta de renuncia y le dijimos que no. Queremos que hagas parte de esta familia, vos va a ser el futuro del tenis colombiano, no sabemos en cuanto tiempo, te queremos preparar lo mejor posible para esa carga de la camiseta”.