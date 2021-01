El pasado sábado, Putintseva publicó un primer video en su cuenta de Twitter en el que mostraba un ratón que estaba rondando por su cuarto.

La kazaja, además, etiquetó en dicha red social a la WTA, la Asociación Femenina de Tenis internacional, y a la cuenta oficial del Australia Open.

Debido a la pandemia del coronavirus, el primer ‘Grand Slam’ del año corrió su fecha de inicio y además puso como condición a sus participantes hacer una cuarentena en una instalaciones dispuestas por la organización 2 semanas antes de arrancar la competencia.

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/LAowgWqw58

— Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 16, 2021