Independiente Santa Fe no pasó del empate 1-1 ante Independiente Medellín en el juego de la fecha 3 de la Liga Betplay 2023I-I.

(Vea también: Irresponsabilidad de Marrugo: lo expulsaron al minuto 5 en victoria parcial de Santa Fe)

Fue un compromiso que solo mostró a un equipo dentro de la cancha como lo fue el DIM, el cual jugó con un jugador más desde el minuto 5′ del encuentro, luego de la expulsión Christian Marrugo por dura entrada a Jonathan Marulanda.

Sorpresivamente, el que abrió el marcador fue Santa Fe, que con un hombre menos se fue arriba 1-0 con gol de Wilson Morelo desde el lanzamiento del punto penal. Desde ahí sufrió bastante y finalmente recibió el empate. 1-1 final en el Atanasio Girardot.

Sobre esto habló Harold Rivera en la conferencia de prensa posterior al encuentro, quien también habló del estado física de Hugo Rodallega, quien no se vio al 100%.

(Vea también: [Video] Secretario de Gobierno de Daniel Quintero fue abucheado por hinchas del Medellín)

Rueda de prensa Harold Rivera

Ánálisis del empate: “El plan partido era otro, a mí me gusta y ustedes vieron que apenas inició el partido lo que hicimos fue presionar y obligar a Medellín a que mandara el balón al tiro de esquina. Después fue la falta y expulsión de Cristian.

No me gustó, que nos falta sostener un poco más la pelota, que quizás Medellín nos cogió la pelota y nosotros la quitábamos, la recuperábamos, pero no dábamos tres ni cuatro toques seguidos cuando ya la estábamos perdiendo, lo que teníamos que hacer era eso, descansar con la pelota porque tenemos jugadores como José Enamorado, que es encarador, que sostiene la pelota, por eso también no jugué con dos extremos naturales, sino que quería jugar con Neider Moreno para eso mismo, para que se cerrara y empezara a generar fútbol y a tocar”.

Lee También

Sobre hugo Rodallega: “Aquí lo más importante es que podamos tener a Hugo en plenitud de condiciones, yo sé que no está un 100%, pero la idea era irle dando minutos y que coja ritmo de competencia y eso precisamente es compitiendo y jugando. Además, por lo que ha venido mostrando en el entrenamiento, se ha entrenado bien, ha hecho un esfuerzo importante para querer estar con el equipo.

“Él es un jugador que genera en las prácticas de fútbol, nos muestra el por qué tenerlo en cuenta desde ya, le aporta no solamente en lo futbolístico sino también en el camerino a los muchachos jóvenes, lo que enseña, ese respeto que impregna, la mentalidad que tiene, o sea que todo también eso hay que aprovecharlo, no solamente hay que aprovechar a un jugador en la parte futbolística sino también fuera de la cancha y pienso que nos está ayudando”.

Esperemos que esté mejor, yo sé que va a estar mejor por su profesionalismo y nunca había jugado en altura también, entonces entrenarse también en altura siempre cuesta y esperemos tenerlo lo mejor y más pronto posible para que nos dé buenas alegrías”.

Expulsión de Marrugo: “Es decir, ya lo que nos tocó cambiar porque viene la expulsión, yo ya les digo que no salgamos a presionar porque nos íbamos a confundir en la presión, por el hombre menos que teníamos, entonces más bien que replegáramos, que los esperáramos y fuéramos replegando lentamente para que no llegara a Medellín tan fácil y producto de eso era que se equivocaba, tiraban la pelota al costado, a la lateral, se les iba larga, las cogía José Aja.

Me parece que es un trabajo ya de que quizás no están acostumbrados porque siempre les gusta ir para adelante, tener la pelota, sostener, pero ya lo que era hacer basculaciones, tapar líneas de pase, evitar que nos superaran las líneas de presión con esas ubicaciones que ellos tenían y al final pienso que se cansaron, tratamos de darle un aire al equipo y cuando estábamos en eso nos hacen el gol, pero me parece que el trabajo fue buen e importante”.