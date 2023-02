Independiente Santa Fe visitó el estadio Atanasio Girardot para enfrentar al Independiente Medellín en juego válido por la tercera fecha de la Liga Betplay Dimayor. Entre tanto, ambos clubes llegaron con un punto luego de empatar en el comienzo ligero.

Sobre las 3:30 p.m. rodó el esférico en la gramilla del escenario antioqueño para darle comienzo a la jornada sabatina, la cuál dio de que hablar en los primeros minutos.

Sonó el pitazo del central Éder Vergara para darle apertura al compromiso; transcurridos dos minutos de juego, el centrocampista ex Medellín cometió una infracción a Jonathan Marulanda, algunos pidieron la expulsión de Marrugo, el cual le entró arriba del tobillo y en una zona sensible. Sin embargo, al momento que el colegiado acudió al VAR optó en expulsarlo del compromiso.

⏱ 5′ 🟥 Expulsado Christian Marrugo. DIM 0⃣-0⃣ Santa Fe#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/r82Frwjg4n — Independiente Santa Fe (@SantaFe) February 4, 2023

Esta es la segunda expulsión que recibe el cuadro ‘Cardenal’ en lo que va de torneo, en la primera fecha ante Jaguares de Córdoba Kevin Osorio, vio la cartulina roja luego de ser amonestado en dos ocasiones.

Asimismo, al minuto 22, Daniel Torres ex Santa Fe le cometió infracción a Wilson Morelo, en el que lo agarró dentro del área para no dejarlo seguir. El mismo atacante puso el primer gol desde los once pasos metros en el cual engañó al guardameta Andrés Mosquera Marmolejo.

