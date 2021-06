green

El incidente sucedió en la disputa por los primeros lugares durante una carrera en Mondoñedo, donde Sebastián, más conocido como ‘Tatán’ Mejía, pasó por encima de otro competidor por accidente, cuando estaba en el piso.

Lejos de preocuparse por el estado del hombre al que había arrollado, Mejía levantó su moto para continuar en la carrera y mostró su molestia por la situación, según se ve en un video compartido en Instagram por el usuario Javier Niño.

“¿Qué dirán de este noble embajador?”, cuestionó el usuario acerca de la actitud de ‘Tatán’, que en esa misma publicación le contestó con toda la sinceridad del caso.

“(Fue) ‘calentura’ del momento, no estuvo bien mi reacción. Cuando quieres ganar y no puedes sale lo peor. Pido disculpas por mi reacción en ese momento, definitivamente no estuvo bien“, afirmó el manizaleño.

El autor de la publicación le replicó a Mejía: “Todos cometemos errores en momentos de ‘calentura’ y esto nos deja muy buenas enseñanzas. Debemos reconocer cuando ‘la metemos’ y pensar que en momentos críticos hay que no dejar llevarse por la ‘calentura’. Afortunadamente no pasó a mayores. Saludos”.

‘Tatán’ Mejía tampoco hizo caso omiso de lo sucedido al comentar la competencia en su Instagram, donde tiene 1,9 millones de seguidores que vieron la explicación del piloto junto a una foto suya en la carrera.

“Ayer no fue mi mejor carrera”, confesó al indicar que un par de caídas lo dejaron en el tercer lugar y sobre el accidente añadió: “Disculpas al piloto por el incidente, hablé con él después y todo bien (la calentura del momento)”. Esta fue la publicación de Mejía:

En este video del momento en el que ‘Tatán’ Mejía arrolló a un piloto durante la competencia se puede notar toda la secuencia en el Instagram de Javier Niño por la que el ‘influenciador’ pidió disculpas por su actitud: