La tercera jornada del campeonato continuó este miércoles 31 de enero con la disputa de tres partidos, que se sumaron a los tres jugados este martes y que dejaron, entre otras cosas, la derrota de Independiente Santa Fe a manos de La Equidad.

A primera hora, Deportivo Pereira (dirigido por Lionel Álvarez) cayó en su casa 0-1 ante Deportivo Pasto gracias al gol anotado por José Eduardo Bernal al minuto 84 del compromiso.

Posteriormente, Millonarios, que perdió a Mackalister Silva a los 5 minutos del partido, empató en El Campín 1-1 ante Alianza FC, que jugó con un hombre menos desde el minuto 59 por la expulsión de Efraín Navarro Guerrero.

Por último, Deportes Tolima venció al América de Cali 2-0 en su casa con goles de Yeison Guzmán al minuto 38 y Juan Pablo Nieto al 50, y ahora es el segundo del torneo.

Liga BetPlay: cómo quedó la tabla de posiciones en fecha 3

Con los marcadores mencionados anteriormente, la clasificación sufrió algunos cambios, siendo el del Deportes Tolima el más significativo (escaló a la segunda posición).

Así quedó la tabla a falta de 4 partidos para que se acabe la fecha:

Pos. Equipo Puntos Gol Dif. PJ 1 Águilas Doradas 7 2 3 2 Deportes Tolima 6 3 3 3 Santa Fe 6 2 3 4 Fortaleza 6 1 3 5 Millonarios 5 5 3 6 Deportivo Cali 5 2 3 7 Equidad 5 1 3 8 Junior 4 2 2 9 Jaguares 4 1 2 10 América de Cali 3 1 3 11 Once Caldas 3 0 2 12 Atlético Nacional 3 -1 2 13 Deportivo Pasto 3 -3 3 14 Medellín 3 -4 2 15 Alianza FC 2 -2 3 16 Boyacá Chicó 1 -1 2 17 Deportivo Pereira 1 -2 3 18 Envigado 1 -2 2 19 Bucaramanga 1 -2 2 20 Patriotas 1 -3 3

Qué partidos faltan de la fecha 3 en Liga BetPlay

El resto de la fecha 3 se jugará este jueves con los partidos Envigado-Boyacá Chicó (a las 4:00 p. m.), Atlético Nacional vs. Once Caldas (6:10 p. m.) y Junior vs. Medellín (8:20 p. m.).

El último partido de la jornada será el viernes, el cual disputarán Jaguares vs. Bucaramanga (6:10 p. m.).

