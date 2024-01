Macnelly Torres vistió la camiseta de nueve equipos en sus 19 años de carrera deportiva. Sin embargo, él mismo ha dejado claro en más de una oportunidad que su mejor etapa la vivió en Atlético Nacional.

Cabe recordar que con el club antioqueño ganó diez títulos durante las tres etapas que estuvo: una Libertadores, una Recopa Sudamericana, cuatro Ligas, dos copas Colombia y dos Superligas.

Es por esto que ‘Mac’ tiene total autoridad para hablar del presente del Verde. En los últimos días, hizo duras críticas al equipo tras la goleada (4-1) del pasado fin de semana en el estadio Pascual Guerrero a manos del América de Cali.

En charla con ‘El VBar Caracol’, el barranquillero aseguró que la salida del técnico Jhon Bodmer no es la solución, pues es un tema que tiene que ver más con los directivos del cuadro paisa.

Muy desinflado por el último resultado, Torres expresó que quedó demostrado que “Nacional no está para pelearle el torneo a los equipos grandes” y sentenció que va a ser mucho peor en los torneos internacionales.

“Acá no es solamente culpa de Bodmer, es culpa de un equipo, que me imagino que tienen de trabajo, donde analizan contrataciones, donde dicen qué jugador viene, qué jugador sale del equipo y creo que están envueltos en una bomba de humo y realmente no se sabe qué va a pasar con Nacional”, concluyó.

Atlético Nacional recibirá este jueves, 1.° de febrero a Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot. El juego por la tercera fecha de la Liga BetPlay, está programado para las 6:10 de la tarde.

