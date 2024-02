La cuarta jornada del campeonato comenzó este sábado 3 de febrero con la disputa del partido entre Deportes Tolima y Millonarios, el cual se vio marcado por la invasión de un perro que obligó al árbitro central a detenerlo.

(Vea también: Vélez le cayó a Álvaro Montero por error con Millonarios: “Parece que se fue a Estudiantes”)

El cuadro dirigido por David González fue superior en todo momento y se impuso en el marcador final por 2-0, aunque los goles contaron con cierta complicidad de la defensa y el arquero rival. Los goles del conjunto ‘Pijao’ fueron marcados por Alex Castro al minuto 28 y Yeison Guzmán al 38.

A segunda hora, América de Cali recibió al último de la tabla, Patriotas, y lo derrotó con un sufrido 1-0. La anotación ‘Escarlata’ llegó gracias a un autogol del volante Juan Diaz al minuto 78 del compromiso.

Tabla de posiciones de Liga BetPlay en la fecha 4

Con el triunfo, Deportes Tolima se trepó a lo más alto de la tabla y se convirtió en el líder virtual del certamen.

Pos. Equipo Puntos Gol Dif. PJ 1 Deportes Tolima 9 5 4 2 Junior 7 5 3 3 Águilas Doradas 7 2 3 4 América de Cali 6 2 4 5 Santa Fe 6 2 3 6 Fortaleza 6 1 3 7 Millonarios 5 3 4 8 Deportivo Cali 5 2 3 9 Equidad 5 1 3 10 Envigado 4 0 3 11 Once Caldas 4 0 3 12 Jaguares 4 0 3 13 Atlético Nacional 4 -1 3 14 Bucaramanga 4 -1 3 15 Deportivo Pasto 3 -3 3 16 Medellín 3 -7 3 17 Alianza FC 2 -2 3 18 Deportivo Pereira 1 -2 3 19 Boyacá Chicó 1 -3 3 20 Patriotas 1 -4 4

Cómo se jugará la fecha 4 de la Liga BetPlay

La jornada continuará este domingo con tres juegos: Fortaleza vs. Envigado (4:00 p. m.), Águilas Doradas vs. Atlético Nacional (6:10 p. m.) y Alianza FC vs. Junior (8:20 p. m.).

Lee También

El lunes 5 de febrero se llevarán a cabo otros tres duelos. Estos son: Boyacá Chicó-Deportivo Pereira (4:00 p. m.), Pasto-Jaguares (6:10 p. m.) y Medellín-Deportivo Cali (8:20 p. m.).

La fecha se cierra el martes 6 de febrero con los últimos dos juegos entre Once Caldas vs. La Equidad a las 6:10 p. m. y Santa Fe vs. Bucaramanga a las 8:20 p. m.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.