Este martes 30 de enero se dio inicio a la tercera jornada del fútbol colombiano con la disputa de tres compromisos. El primero de ellos dejó un insípido empate 0-0 entre Patriotas y Águilas Doradas, equipo que se montó a lo alto de la tabla de posiciones.

A segunda hora, Deportivo Cali sorprendió a Fortaleza y lo derrotó en su casa 2-0 con goles de Juan Córdoba y Luis ‘el chino’ Sandoval. En ese compromiso se presentó una insólita acción que terminó en la expulsión del atacante Fabián Castillo.

En el último juego del día, La Equidad venció por la mínima diferencia (1-0) a Independiente Santa Fe, que era el líder del campeonato con dos victorias en las dos primeras fechas.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay en fecha 3

Con la derrota de Santa Fe, Águilas Doradas le arrebató la primera casilla y se ubicó como el líder parcial del campeonato a la espera de los demás compromisos. Millonarios (que juega el miércoles), Junior de Barranquilla (el jueves) y Jaguares (el viernes) pueden escalar al primer puesto en caso de ganar sus respectivos encuentros.

Así quedó la tabla de la Liga BePlay 2024:

Pos. Equipo Puntos Gol Dif. PJ 1 Águilas Doradas 7 2 3 2 Santa Fe 6 2 3 3 Fortaleza 6 1 3 4 Deportivo Cali 5 2 3 5 Equidad 5 1 3 6 Millonarios 4 5 2 7 Junior 4 2 2 8 Jaguares 4 1 2 9 Deportes Tolima 3 2 2 10 América de Cali 3 2 2 11 Once Caldas 3 0 2 12 Atlético Nacional 3 -1 2 13 Medellín 3 -4 2 14 Boyacá Chicó 1 -1 2 15 Deportivo Pereira 1 -1 2 16 Alianza FC 1 -2 2 17 Envigado 1 -2 2 18 Bucaramanga 1 -2 2 19 Patriotas 1 -3 3 20 Deportivo Pasto 0 -4 2

Cómo se jugará el resto de la fecha 3 de la Liga BetPlay

La tercera jornada continúa este miércoles 31 de enero con la disputa de los partidos Pereira vs. Pasto (a las 4:00 p. m.) Millonarios vs. Alianza FC (a las 6:10 p. m.) y Tolima vs. América de Cali (a las 8:20 p. m.).

El jueves primero de febrero se jugarán otros tres partidos, los cuales son: Envigado-Boyacá Chicó, Nacional-Once Caldas y Junior-Medellín. Por último, el viernes 2 de febrero se cerrará la fecha con el compromiso entre Jaguares vs. Atlético Bucaramanga.

